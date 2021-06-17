Стало известно, что Эриксен сказал после остановки сердца

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Медицинский работник УЕФА Йенс Клайнефельд рассказал о первых словах полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после того, как он перенёс остановку сердца.

"Когда Кристиан пришёл в себя, он открыл глаза и начал со мной говорить. Я спросил его на английском: "Ты здесь, ты вернулся?". Он ответил: "Да, я здесь". А потом добавил: "Чёрт, мне же только 29 лет", - приводит слова врача Bild.

Напомним, что во время матча Евро-2020 против Финляндии хавбек потерял сознание прямо на поле. У футболиста остановилось сердце, однако своевременная помощь врачей спасла ему жизнь.

Теперь же Эриксену придётся перенести операцию на сердце. Ему установят кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство будет устранять угрожающие жизни аритмии и предотвращать остановку сердца.

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