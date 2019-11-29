Стало известно, что говорили Вальверде и Месси в перерыве матча с "Ливерпулем"

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Стало известно, что говорили Вальверде и Месси в перерыве матча с "Ливерпулем"

Rakuten TV выпустил очередной эпизод сериала Matchday, который повествует о выступлении "Барселоны" в сезоне 2018/19.

Седьмая серия посвящена ответному полуфинальному матчу Лиги Чемпионов между "блауграной" и "Ливерпулем".

Напомним, что "сине-гранатовые" проиграли со счётом 0:4 и вылетели из турнира.

Из сериала Matchday зрители смогли узнать, что говорили в перерыве встречи главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде и капитан команды Лионель Месси.

"У нас возникают проблемы, когда они давят и нам не удаётся перевести мяч на фланги. Вам нужно немного раскрыться. Если мы это сделаем, то сможем играть в пас. Нужно немного выйти из-под давления. Каждая наша атака будет приводить к опасному моменту - сто процентов. Вам нужно добраться до их штрафной. Чёрт возьми, вперёд, парни!" - сказал Вальверде.

"Давайте, вперёд! Давайте атаковать, вы можете это делать. Не будем закрываться в обороне. Мы забьём. Нам нужен гол, нужно забить", - подчеркнул Месси.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

крош: "чтоб небыло проблем, Месси надо съесть побольше лазерных канхвэток, иначе век воли не видать"!

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