Стало известно, что Гвардиола сказал арбитру в перерыве матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

Стало известно, что сказал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола арбитру в перерыве ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между его командой и "Ливерпулем".

Так, согласно AS, по окончанию первой половины игры наставник "горожан", встретившись лицом к лицу с Матео Лаосом, сказал ему: "Это пенальти, посмотри видеоповтор. Это гол, и пенальти. Закрой рот. Это гол, и пенальти".

Напомним, Гвардиола дал оценку работе Лаоса во вчерашнем матче. | soccernews.ru