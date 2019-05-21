Стало известно, что Мбаппе требует от ПСЖ

ESPN предоставил информацию касательно высказываний Килиана Мбаппе о возможном уходе из ПСЖ.

По сведениям источника, Мбаппе хочет занять в ПСЖ позицию центрального форварда. Также игрок желает, чтобы к нему прислушивались при принятии важных решений в клубе.

Отмечается, что Мбаппе считает себя лучшим футболистом ПСЖ и Франции, поэтому он требует к себе должного отношения.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 38 голов и 17 ассистов в 42 играх.

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