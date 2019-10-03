Стало известно, что Месси сказал игрокам "Барселоны" в перерыве матча с "Интером"



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился с речью к одноклубникам в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером" (2:1).

"Парни, не нужно сходить с ума. Мы просто выйдем на поле и будем давить на них, но больше, чем обычно", - цитирует Месси Sport.es.

После первого тайма каталонский клуб проигрывал со счетом 0:1, но одержал победу благодаря дублю нападающего Луиса Суареса. Месси отметился результативной передачей.

Напомним, что 32-летний Месси получил травму в начале предсезонной подготовки, поэтому в нынешнем сезоне он провел в основном составе всего два матча.

Не пропустите: Месси призвал "Барселону" купить игрока "Интера". | http://soccernews.ru