Стало известно, что Месси сказал игрокам "Барселоны" в перерыве матча с "Интером"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился с речью к одноклубникам в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером" (2:1).
"Парни, не нужно сходить с ума. Мы просто выйдем на поле и будем давить на них, но больше, чем обычно", - цитирует Месси Sport.es.
После первого тайма каталонский клуб проигрывал со счетом 0:1, но одержал победу благодаря дублю нападающего Луиса Суареса. Месси отметился результативной передачей.
Напомним, что 32-летний Месси получил травму в начале предсезонной подготовки, поэтому в нынешнем сезоне он провел в основном составе всего два матча.
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