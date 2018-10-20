Стало известно, что может помешать "Зениту" и "Краснодару" расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым

7 Теги александр кокоринпавел мамаевкраснодарзенит санкт-петербург

Стало известно, что может помешать "Зениту" и "Краснодару" расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым

Стало известно, что может помешать "Зениту" и "Краснодару" расторгнуть контракты с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым.

Как заявил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, скандальные игроки не лишатся работы в том случае, если суд их оправдает.

"В том случае, если вина Кокорина и Мамаева будет доказана, клубы получат возможность расторгнуть с ними контракты. Но там нужно будет изучать детали этих соглашений. Если же футболисты будут оправданы, юридических оснований для расторжения контрактов не будет. Время, проведённое в СИЗО, тут не будет учитываться. Ведь там игроки находятся вынужденно, ожидая результатов следствия" - сказал Зотов.

Напомним, что суд избрал для Кокорина и Мамаева меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря.

Футболисты избили несколько человек в центре Москвы - против них возбуждены уголовные дела по статьям "побои" и "хулиганство".

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Комментарии

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Юрий

Не пойму в чем проблема перевести их в дубль, чтобы те сами поскорее захотели схвалить... Это же частая практика и работает...

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Владислав

Сажать на нары,однозначно.

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Ольга

такие диванные бздуны только так и рассуждают)))

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юрий

а не слишком много болтовни о футболе и кривоногих миллионеров? никогда не играли и не будут играть одно бабло на уме пусть в зоне поработают на благо общества а то ведь один шампусик на уме да праститутки !!!

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мара

тупень, завидуй молча)))

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саша

интересные контракты. а если их закатают на пару лет - зарплата всё равно будет начисляться? может быть пора в этих клубах наводить порядок? хотя бы чтобы с головой дружили.

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Жеглов

Если закатают, то контракт расторгнут, если верить этой статье. Но, наверное, теперь нужно предусматривать в контрактах и поведение, которое может дискредитировать и клуб, и футбол в целом. Даже страну.

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