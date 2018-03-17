Стало известно, что Неймара не устраивает в ПСЖ

Теги псжнеймар

Стало известно, что Неймара не устраивает в ПСЖ

У форварда ПСЖ Неймара нашлось пять причин, из-за которых он хочет покинуть клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, бразильцу не нравится, что на нем постоянно фолят. При этом он недоволен, что судьи часто не обращают внимание на его жалобы и не наказывают игроков. Также Неймар разочаровался в уровне французского чемпионата. Игрок не ожидал, что аутсайдеры здесь настолько слабы.

Кроме того, Неймара раздражает качество полей у многих клубов. И последнее чем недоволен игрок - это то, что ПСЖ отправляется на выездные матчи в близлежащие города автобусом.

Читайте также: Катарские владельцы ПСЖ приняли решение по Неймару. | http://soccernews.ru

комментарии
Дэвидд

Гавно вчерашнее

Ответить
Виолетта

зажрался щенок

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 29 59
4 Лион 29 54
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Дижон 30 38
10 Бордо 30 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 Анжер 31 35
13 Генгам 29 35
14 ФК Кан 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов