Стало известно, что Неймара не устраивает в ПСЖ

У форварда ПСЖ Неймара нашлось пять причин, из-за которых он хочет покинуть клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, бразильцу не нравится, что на нем постоянно фолят. При этом он недоволен, что судьи часто не обращают внимание на его жалобы и не наказывают игроков. Также Неймар разочаровался в уровне французского чемпионата. Игрок не ожидал, что аутсайдеры здесь настолько слабы.

Кроме того, Неймара раздражает качество полей у многих клубов. И последнее чем недоволен игрок - это то, что ПСЖ отправляется на выездные матчи в близлежащие города автобусом.

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