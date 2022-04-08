Стало известно, что нужно сделать "Барселоне" для трансфера Левандовского

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

"Барселоне" нужно приложить большие усилия ради подписания форварда сборной Польши и "Баварии" Роберта Левандовского грядущим летом, сообщает ESPN.

По информации источника, проблемы каталонского клуба заключается в финансовом аспекте, так даже несмотря на хорошие отношения с Пини Захави, агентом поляка, этот трансфер потребует серьезных денежных вливаний.

Отмечается, что для того, чтобы вложиться в финансовый фэйр-плей Ла Лиги, "Барсе" нужно продать нескольких футболистов и только после этого они смогу подписывать Левандовского.

Ранее сообщалось, что включая стоимость трансфера и зарплату, подписание Роберта будет стоить каталонскому клубу около 100 миллионов евро.

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