Стало известно, что Райола требует от "Барселоны" за трансфер де Лигта
Позиция Мино Райолы, агента защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, тормозит трансфер игрока в "Барселону".
Как сообщает Marca, Райола желает получить 20 процентов комиссионных от трансфера де Лигта. Так как "Барселона" договорилась о выкупе игрока за 70 миллионов евро, то сумма комиссионных должна составить 14 миллионов евро.
Отметим, что обычно агенты получают от 5 до 10 процентов от суммы трансфера.
Таким образом, переговоры между клубами зашли в тупик, ведь ни один из клубов не готов покрыть расходы на комиссионные Райоле.
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|Валенсия
|36
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|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
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|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30