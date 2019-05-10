Стало известно, что Райола требует от "Барселоны" за трансфер де Лигта

Позиция Мино Райолы, агента защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, тормозит трансфер игрока в "Барселону".

Как сообщает Marca, Райола желает получить 20 процентов комиссионных от трансфера де Лигта. Так как "Барселона" договорилась о выкупе игрока за 70 миллионов евро, то сумма комиссионных должна составить 14 миллионов евро.

Отметим, что обычно агенты получают от 5 до 10 процентов от суммы трансфера.

Таким образом, переговоры между клубами зашли в тупик, ведь ни один из клубов не готов покрыть расходы на комиссионные Райоле.

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