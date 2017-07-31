Стало известно, что Роналду говорил на заседании суда по делу о неуплате налогов

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду сегодня выступил на заседании суда по делу о неуплате налогов.

В частности, 32-летний португалец заявил, что он не виновен, а его присутствие на заседании обусловлено только переживаниями за свою репутацию.

"Если бы меня звали не Криштиану Роналду, то меня бы здесь не было" - цитирует звёздного футболиста Marca.

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