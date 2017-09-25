Стало известно, что сказал Кавани Неймару после матча против "Лиона"

El Pais опубликовал слова, которые в раздевалке своей команды после матча против "Лиона" сказал форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани одноклубнику Неймару.

Так, едва оказавшись рядом с бразильцем по окончании игры, уругваец спросил у звездного новичка: "И кто ты такой? Ты думаешь, что ты - Лионель Месси?". После этих слов ситуация между футболистами сильно накалилась, и разнимать Кавани и Неймара пришлось их партнерам по команде.

Напомним, в ПСЖ наметился серьезный кризис в "раздевалке". | soccernews.ru