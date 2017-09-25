Стало известно, что сказал Кавани Неймару после матча против "Лиона"

Теги эдинсон кавани лионель мессинеймарпсж

Стало известно, что сказал Кавани Неймару после матча против "Лиона"El Pais опубликовал слова, которые в раздевалке своей команды после матча против "Лиона" сказал форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани одноклубнику Неймару.

Так, едва оказавшись рядом с бразильцем по окончании игры, уругваец спросил у звездного новичка: "И кто ты такой? Ты думаешь, что ты - Лионель Месси?". После этих слов ситуация между футболистами сильно накалилась, и разнимать Кавани и Неймара пришлось их партнерам по команде.

Напомним, в ПСЖ наметился серьезный кризис в "раздевалке". | soccernews.ru

комментарии
Праведник

Просто это неприятно, пришёл новичок за бешеные деньги, и начинает права качать.А Кавани уже давно в ПСЖ

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Хам

Ну думаете их не задевает что Неймара за такие деньги взяли и зарплату отгрохали... это неприятное чувство завесь....

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М

Походу Кавани скоро будет в продаже, или он просто будет сидеть в лавке

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антоха

А что Кавани мега звезда,он то сам кто такой

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А

кавани кросс а най сука

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