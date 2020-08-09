Стало известно, что сказал Месси партнерам в перерыве матча с "Наполи"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси попросил одноклубников сохранять хладнокровие в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (3:1).
"Давайте сыграем без глупостей. Мы ведем с преимуществом в два мяча. Поэтому нужно сыграть спокойно", - приводит слова Месси Marca.
Напомним, что "Барселона" выигрывала после первого тайма со счетом 3:1. Во второй половине голов забито не было. В четвертьфинале Лиги Чемпионов каталонский клуб сыграет с мюнхенской "Баварией".
Не пропустите: Лионель Месси может пропустить матч с "Баварией". | http://soccernews.ru
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