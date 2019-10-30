Стало известно, что сказал Новиков игрокам "Динамо" после победы над ЦСКА
Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков обратился с речью к игрокам московского клуба после победы в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).
Ролик с речью тренера опубликовала пресс-служба "Динамо" в Instagram.
"Только так выигрываются матчи - за счет самоотдачи, желания. Вы видели, сегодня играла команда, которая борется за чемпионство, и команда, которая внизу находится. И мы были лучше. Я вам в перерыве сказал: "Ребята, играйте, и мы выиграем, вы все можете". Голова, перестраивайтесь, мы должны быть наверху. Поэтому, если вы будете себя правильно настраивать, забывать „где мы“ и „что мы“, то у нас всё получится. Спасибо вам!" , - сказал тренер.
В матче с ЦСКА "Динамо" прервало 6-матчевую безвыигрышную серию в Российской Премьер-Лиге. После 14 туров "бело-голубые" занимают 13-е место в РПЛ, набрав 14 очков.
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