Стало известно, что сказал Симеоне четвертому рефери в матче с "Реалом"

Стало известно, что сказал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне арбитру во время матча 7-го тура Примеры с "Реалом" (0:0).

Напомним, в первом тайме встречи игрок "Реала" Серхио Рамос, вероятно, оскорбил помощника главного судьи после того, как Витоло нарушил правила на Тони Кроосе. Симеоне заявил, что Рамос назвал мать арбитра проституткой.

Наставника "Атлетико" возмутило, что игрока "Реала" никто не наказал. В одном из эпизодов Симеоне обратился к четвертому арбитру и, характерно округлив пальцы на руках, крикнул: "У тебя вот такие маленькие яйца!"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" с 15 очками занимает 1 место. У "Атлетико" 14 очков и 3 строчка.

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