Стало известно, что входит в сухой паёк, выдаваемый Мамаеву в СИЗО

Российские СМИ выяснили состав сухого пайка, который получает в СИЗО полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Всего перечень продуктов содержит 14 пунктов.

1) Хлебцы или галеты из пшеничной муки;

2) Каша гречневая с говядиной или каша перловая с говядиной;

3) Каша рисовая с говядиной или консервы мясорастительные из мяса птицы;

4) Каша гречневая со свининой;

5) Каша перловая со свининой или каша рисовая со свининой;

6) Говядина тушеная;

7) Свинина тушеная;

8) Мясо птицы в собственном соку;

9) Консервы мясные фаршевые;

10) Икра овощная;

11) Рагу овощное;

12) Сахар;

13) Чёрный чай;

14) Пластиковая ложка и стакан.

Напомним, что Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий находятся за решёткой с октября прошлого года.

На прошлой неделе суд продлил их арест до 25 сентября.

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