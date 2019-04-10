Стало известно, что входит в сухой паёк, выдаваемый Мамаеву в СИЗО
Российские СМИ выяснили состав сухого пайка, который получает в СИЗО полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
Всего перечень продуктов содержит 14 пунктов.
1) Хлебцы или галеты из пшеничной муки;
2) Каша гречневая с говядиной или каша перловая с говядиной;
3) Каша рисовая с говядиной или консервы мясорастительные из мяса птицы;
4) Каша гречневая со свининой;
5) Каша перловая со свининой или каша рисовая со свининой;
6) Говядина тушеная;
7) Свинина тушеная;
8) Мясо птицы в собственном соку;
9) Консервы мясные фаршевые;
10) Икра овощная;
11) Рагу овощное;
12) Сахар;
13) Чёрный чай;
14) Пластиковая ложка и стакан.
Напомним, что Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий находятся за решёткой с октября прошлого года.
На прошлой неделе суд продлил их арест до 25 сентября.
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