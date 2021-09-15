Стало известно, где Ди Мария хочет завершить игровую карьеру

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Стало известно, где Ди Мария хочет завершить игровую карьеруФото: инстаграм Ди Марии/Автор неизвестен

Хавбек сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Анхель ди Мария в будущем намерен вернуться на родину, чтобы завершить карьеру в "Росарио", сообщает ESPN.

Соглашение аргентинца с парижским клубом рассчитано до середины 2022 года с возможностью продления еще на год.

В текущем сезоне Ди Мария сыграл два матча в Лиге 1, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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