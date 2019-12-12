Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы

Стало известно, где и когда "Локомотив" проведет зимние сборы.

14 января команда отправится в Малагу, где пробудет до 27 января. 31-го клуб улетит в Доху, где будет тренироваться до 10 февраля. Третий этап сборов пройдет снова в Малаге и продлится до 26 февраля.

Матч 20-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив" состоится 1 марта 2020 года.

На данный момент "железнодорожники" занимают 5 место в турнирной таблице чемпионата России.

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