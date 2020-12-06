Стало известно, где похоронят легендарного Виктора Понедельника

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Стало известно, где похоронят легендарного Виктора Понедельника

Легендарный советский футболист Виктор Понедельник будет похоронен в Ростове-на-Дону. 

"Понедельника похоронят в Ростове-на-Дону. Дата пока неизвестна", - приводит слова представителя администрации города "Р-Спорт".

В администрации пообещали всяческую помощь семье скончавшегося. Понедельник умер 5 декабря в возрасте 83 лет.

Виктор Понедельник родился 22 мая 1937 года. Он известен как автор золотого гола сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года. Выступал за "Ростсельмаш", СКА, ЦСКА, вновь СКА и "Спартак". За сборную СССР провел 29 матчей и забил 20 голов. 

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