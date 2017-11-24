Стало известно, где продолжит карьеру Кака

Хавбек "Орландо Сити" Кака не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Как сообщает Corriere dello Sport, бразилец на один сезон присоединится к китайскому "Гуйчжоу Чжичэн".

В прошедшем сезоне MLS Кака сыграл 23 матча, отметился 6 голами и 4 ассистами.

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