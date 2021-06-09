Стало известно, где проведет сборы "Локомотив"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Локомотива", команда отправится на учебно-тренировочные сборы в австрийский город Бад-Клайнкирххайм.

В Бад-Клайнкирххайме в течение двух недель проведут первую часть сборов. Второй этап сборов пройдет в Бад-Вальтерсдорфе — с 1 по 13 июля включительно.

Московская команда 13 июня выйдет из отпуска и соберется для прохождения углубленного медицинского обследования.

По итогам прошлого сезона "железнодорожники" заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.

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