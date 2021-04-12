Стало известно, где пройдет финал Кубка России
Фото: сайт РФС
Финальный матч Бетсити Кубка России сезона 2020/2021 пройдет на стадионе "Нижний Новгород". Такое решение было принято на Бюро Исполкома РФС, которое состоялось 12 апреля, сообщает официальный сайт организации.
Обладатель трофея станет известен 12 мая.
Арена была построена в 2018 году к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России и приняла 4 матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Вместимость стадиона - 45000 мест.
Кроме того, совместная комиссия по проведению матчей Бетсити Кубка России определила время начала полуфинальных встреч. Обе встречи состоятся 21 апреля. Матч "Ахмат" (Грозный) - "Крылья Советов" (Самара) начнется в 16:00, "Локомотив" (Москва) - ЦСКА (Москва) начнется в 19:00 по московскому времени.
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