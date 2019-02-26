Стало известно, где пройдет матч "Арсенал" Тула - ЦСКА

Комиссия РПЛ провела проверку стадиона тульского "Арсенала" и запретила проводить на нем матч 18-го тура чемпионата России тульской команды с ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

На официальном сайте организации сообщается, что проверка выявила ряд нарушений из-за которых проводить матч на стадионе "Тула" не рекомендуется.

Встреча "Арсенала" и ЦСКА состоится 2 марта в Грозном. Начало - 14:00.

На данный момент, "Арсенал" располагается на 11 строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 20 баллов. ЦСКА с 30 очками занимает 3 место.

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