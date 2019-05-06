Стало известно, где пройдет матч квалификации Евро-2020 Россия - Казахстан
В твиттере сборной России назвали город, в котором пройдет матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 между сборными России и Казахстана.
Встреча состоится 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе, который был построен в 2018 году специально для проведения матчей ЧМ-2018.
Напомним, После 2-ух туров у России 3 очка и второе место в группе l. Казахстан с 3 баллами расположился на 3 строчке.
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