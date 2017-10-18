Стало известно, где пройдут ноябрьские товарищеские матчи сборной России

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Стало известно, где пройдут ноябрьские товарищеские матчи сборной России

Определены стадионы, на которых сборная России в ноябре проведёт свои товарищеские матчи.

Как сообщают российские СМИ, 11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Аргентиной в Москве в "Лужниках", а 14 ноября - с Испанией в Санкт-Петербурге на "Крестовском".

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