Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с местом подготовки к Чемпионату Европы 2020 года.

Как сообщают "Известия", команда проведёт сбор в австрийском городе Нойштифт, который продлится около 10 дней.

Стоит отметить, что российская сборная уже тренировалась там перед Кубком Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией, а также Финляндией или Уэльсом.

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