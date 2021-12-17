Стало известно, где сборная России может готовиться к стыкам квалификации ЧМ-2022

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал возможные локации для подготовки национальной сборной к стыковым матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

"Рассматриваются различные варианты. Одна из возможных локаций для сбора - Сочи, вторая - Турция. Решение ещё не принято. Давайте дождёмся решения общего собрания РПЛ. Сначала клубы должны принять решение о переносе 22-го тура, после этого будет решение о программе подготовки – кто и когда приезжает на сборы и где они пройдут", - сказал Дюков.

В полуфинальном стыке Россия 24 марта сыграет в "Лужниках" с Польшей. Второй матч, запланированный на 29 марта, также пройдёт на московском стадионе. Подопечные Валерия Карпина сыграют либо с Чехией, либо со Швецией. Это будет решающий поединок квалификации ЧМ-2022 или товарищеская встреча, в зависимости от результата первой дуэли.

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