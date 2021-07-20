Стало известно, где сборная России сыграет домашние матчи отбора на ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Как сообщает официальный телеграм-канал сборной России, домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Кипра национальная команда сыграет в Казани и Санкт-Петербурге

"8 октября на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани наши парни примут Словакию, начало – в 21:45 мск.

11 ноября на стадионе"Газпром Арена" в Санкт-Петербурге сборная сыграет с Кипром, начало – в 20:00 мск", - сообщается в заявлении пресс-службы российской сборной.

Напомним, что в отборе к ЧМ-2022 сборная России играет в одной группе со сборными Хорватии, Мальты, Словакии, Кипра и Словении.

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