Стало известно, где сборная России сыграет домашние матчи отбора на ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Как сообщает официальный телеграм-канал сборной России, домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Кипра национальная команда сыграет в Казани и Санкт-Петербурге
"8 октября на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани наши парни примут Словакию, начало – в 21:45 мск.
11 ноября на стадионе"Газпром Арена" в Санкт-Петербурге сборная сыграет с Кипром, начало – в 20:00 мск", - сообщается в заявлении пресс-службы российской сборной.
Напомним, что в отборе к ЧМ-2022 сборная России играет в одной группе со сборными Хорватии, Мальты, Словакии, Кипра и Словении.
Также не пропустите: Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" может подписать хавбека "Лиона"
-
Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"
-
Перес объявил о завершении летней трансферной кампании "Реала"
-
СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
-
Клуб Бундеслиги нацелился на Хвичу
Лента новостей
-
Люк Шоу играл в плей-офф чемпионата Европы с переломом ребра
-
2
Владимир Обухов рассказал о подробностях применения допинга в "Торпедо"
-
"Барселона" не ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Гризманна на Дибалу
-
Президент РПЛ высказался от будущем тренере сборной России
-
Далот высказался о Криштиану Роналду
-
"Краснодар" может подписать хавбека "Лиона"
-
Алабу представят в качестве игрока "Реала" уже завтра
-
Президент РПЛ высказался об отмене лимита на легионеров
-
"Порту" подписал хавбека "Ливерпуля" Груйича
-
Стало известно, где сборная России сыграет домашние матчи отбора на ЧМ-2022
-
"Динамо" представило форму на следующий сезон
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании гвинейского таланта
-
Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"
-
Украинский футболист погиб в ДТП
-
"Аталанта" оригинально презентовала новую форму
-
Перес объявил о завершении летней трансферной кампании "Реала"
-
Алексей Березуцкий не исключил приглашение Вагнера Лава в тренерский штаб ЦСКА
-
Агент Йовича ведёт переговоры с итальянским грандом
-
"Мы так посадим себя на иглу": Канчельскис ярко высказался о возможной натурализации Жиго
-
СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних