Стало известно, где сборная России сыграет с Шотландией

РФС объявил место проведения матча квалификации Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

Игра пройдёт в Москве на стадионе "Лужники" 10 октября в 21:45 по московскому времени.

Стоит отметить, что российская национальная команда не играла в столице с июня прошлого года. Тогда подопечные Станислава Черчесова обыграли в серии пенальти Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018.

Сборная России занимает второе место в своей отборочной группе, отставая на 3 очка от Бельгии.

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