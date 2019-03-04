Стало известно, где состоится кубковый матч между "Арсеналом" и "Оренбургом"

Определилось на каком стадионе пройдет ответная игра 1/4 финала Кубка России между тульским "Арсеналом" и "Оренбургом".

Сообщается, что матч примет "Арена Химки", которая считается резервным стадионом тульского клуба. На родном стадионе "Арсенала" запрещено играть из-за низкого качества газона.

Напомним, что игра "Арсенала" против ЦСКА (2:0) в минувшем туре проходила в Грозном.

Кубковый поединок между "Арсеналом" и "Оренбургом" пройдет 6 марта в 19:00 по московскому времени. В первом матче со счетом 4:2 победил тульский клуб.

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