Стало известно имя арбитра, который будет работать на финале Кубка Конфедераций

Теги чилигермания

Стало известно имя арбитра, который будет работать на финале Кубка Конфедераций

ФИФА на своём официальном сайте объявила имя арбитра, который будет работать на финале Кубка Конфедераций.

Обслуживать матч между сборными Чили и Германии будет сербская бригада судей во главе с Милорадом Мажичем. На бровках ему будут помогать Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервный рефери - Дамир Скомина. В качестве видеосудей будут работать Клеман Турпен, Юре Папротник и Артур Диаш.

Напомним, что финал Кубка Конфедераций-2017 состоится в воскресенье, 2 июля, в 21:00 по московскому времени.

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