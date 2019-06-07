Стало известно имя арбитра, который обслужит финал Лиги Наций

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Стало известно имя арбитра, который обслужит финал Лиги Наций

Альберто Ундиано Мальенко назначен главным арбитром на финальный матч Лиги Наций между сборными Португалии и Нидерландов.

Стоит отметить, что этот поединок станет последним в судейской карьере 45-летнего испанца.

Напомним, что матч Португалия – Нидерланды состоится в воскресенье, 9 июня, в 21:45 по московскому времени.

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