Стало известно имя арбитра, который обслужит финал Лиги Наций
Альберто Ундиано Мальенко назначен главным арбитром на финальный матч Лиги Наций между сборными Португалии и Нидерландов.
Стоит отметить, что этот поединок станет последним в судейской карьере 45-летнего испанца.
Напомним, что матч Португалия – Нидерланды состоится в воскресенье, 9 июня, в 21:45 по московскому времени.
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