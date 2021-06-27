Стало известно имя футболиста, который умер в Москве во время матча

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Болельщик Андрей Беляев рассказал о гибели футболиста любительского клуба "Браавос" Максима Добровольского в матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ).

"Сознание Максим потерял спустя 5 минут после начала матча. Особой жары в тот день не было. Я находился на трибуне и видел, как все произошло: Максим бежал по полю, остановился и резко упал на бок — потерял сознание. Судья остановил матч, и игроки пытались оказать первую медицинскую помощь.

Врачей на матче не было, пришлось вызывать скорую помощь. Спустя 30 минут приехала бригада скорой помощи, они вкололи Максиму адреналина, но этого оказалось мало. Позже приехала реанимация и пыталась помочь", — приводит слова Беляева Sport24.

Молодому игроку было, по разным данным, 17 либо 19 лет.

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