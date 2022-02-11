Стало известно имя нового тренера сборной Греции

Фото инстаграм сборной Греции

Уругваец Густаво Пойет официально возглавил сборную Греции.

Стороны заключили контракт до конца 2023 года с опцией продления до завершения Евро-2024.

54-летний латиноамериканский специалист сменил на посту главного тренера "эллинов" Джона ван ’т Схипа.

Пойет ранее тренировал "Брайтон", "Сандерленд", АЕК, "Бетис", "Шанхай Шеньхуа", "Бордо" и "Универсидад Католика".

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