Стало известно имя нового тренера сборной Греции
Уругваец Густаво Пойет официально возглавил сборную Греции.
Стороны заключили контракт до конца 2023 года с опцией продления до завершения Евро-2024.
54-летний латиноамериканский специалист сменил на посту главного тренера "эллинов" Джона ван ’т Схипа.
Пойет ранее тренировал "Брайтон", "Сандерленд", АЕК, "Бетис", "Шанхай Шеньхуа", "Бордо" и "Универсидад Католика".
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|9
|19
|3
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|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
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|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
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|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
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|3
|Босния и Герцеговина
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|14
|4
|Эстония
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|11
|5
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|10
|6
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|0
|Группа I
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|1
|Исландия
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|Хорватия
|10
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|3
|Украина
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|4
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