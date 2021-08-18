Стало известно имя нового тренера сборной Украины

Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

Как сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола, исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины назначен Александр Петраков.

О деталях соглашения, подписанного с 64-летним специалистом, не сообщается. Под руководством Петракова сборная Украины будет готовиться к осенним матчам квалификации к ЧМ-2022.

Напомним, что ранее главным тренером сборной Украины был Андрей Шевченко, который в июле покинул свою должность по истечению контракта.

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