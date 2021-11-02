Стало известно, из-за чего Серхио Рамос не может полностью восстановиться от травмы

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Стало известно, из-за чего Серхио Рамос не может полностью восстановиться от травмыФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Стали известны причины такого долгого восстановления от травмы испанского защитник ПСЖ Серхио Рамоса.

Как сообщает инсайдер Антон Меана, Рамос работал на пределе, чтобы восстановиться к матчу с между "Реалом" и "Атлетиком" в Суперкубке Испании в начале текущего года, а затем делал то же самое и к игре против "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов. 

По информации источника, теперь его нога не поддается лечению, как предполагалось изначально для травмы камбаловидной мышцы. Поэтому он до сих не восстановился окончательно.

Отмечается, что травма, которую он получил в матче сборной Испании с Косово также объясняется этим.

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