Стало известно, из-за чего Серхио Рамос не может полностью восстановиться от травмы
Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен
Стали известны причины такого долгого восстановления от травмы испанского защитник ПСЖ Серхио Рамоса.
Как сообщает инсайдер Антон Меана, Рамос работал на пределе, чтобы восстановиться к матчу с между "Реалом" и "Атлетиком" в Суперкубке Испании в начале текущего года, а затем делал то же самое и к игре против "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов.
По информации источника, теперь его нога не поддается лечению, как предполагалось изначально для травмы камбаловидной мышцы. Поэтому он до сих не восстановился окончательно.
Отмечается, что травма, которую он получил в матче сборной Испании с Косово также объясняется этим.
Также не пропустите: Конте прокомментировал свое назначение в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября
-
Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 ноября
-
Роналду увеличил отрыв от Месси в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
-
Роналду обошел Сульшера по числу голов за "Манчестер Юнайтед"
-
Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября
-
1
Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве
-
"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную трансферную цель
-
В "Вильярреале" прокомментировали возможный уход Эмери в "Ньюкасл"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
Червиченко прокомментировал информацию об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
Уткин высказался об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
Гвардиола прокомментировал назначение Конте в "Тоттенхэм"
-
В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
"Вольфсбург" обыграл "Ред Булл" в матче ЛЧ
-
"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов
-
Хави будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Аль-Садд"
-
Роналду - игрок месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
Вейналдум ярко высказался о Месси и Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14