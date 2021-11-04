Стало известно, из-за чего травмировался Дембеле и насколько он выбыл

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Стало известно, из-за чего травмировался Дембеле и насколько он выбылФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле вновь получил травму.

Как сообщает издание Cadena SER, изначально, по указаниям медштаба Дембеле должен был отыграть 10 минут против киевского "Динамо", но в итоге он отыграл 30 минут, так как команде была нужна победа.

В то же время инсайдер Хави Мигель сообщает, что француз пропустит три недели из-за нового повреждения.

Напомним, что матч против "Динамо" стал для Дембеле первым за пять месяцев, когда в матче сборной Франции на Евро-2020 против команды Венгрии его заменили из-за серьезного повреждения.

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