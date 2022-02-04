Стало известно, как Алвес отреагировал на непопадание в заявку "Барселоны" на Лигу Европы

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Стало известно, как Алвес отреагировал на непопадание в заявку "Барселоны" на Лигу Европы

Фото твиттер Дани Алвеса

Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес остался недоволен решением тренерского штаба команды во главе с Хави.

По информации Sport.es, бразильцу не понравилось, что его оставили вне заявки на плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что в стыковых матчах ЛЕ "сине-гранатовые" 17 и 24 февраля сыграют с "Наполи".

38-летний Алвес вернулся в "Барсу" текущем зимой и уже отдал 2 голевые передачи в 4 встречах.

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