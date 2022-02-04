Стало известно, как Алвес отреагировал на непопадание в заявку "Барселоны" на Лигу Европы
Фото твиттер Дани Алвеса
Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес остался недоволен решением тренерского штаба команды во главе с Хави.
По информации Sport.es, бразильцу не понравилось, что его оставили вне заявки на плей-офф Лиги Европы.
Напомним, что в стыковых матчах ЛЕ "сине-гранатовые" 17 и 24 февраля сыграют с "Наполи".
38-летний Алвес вернулся в "Барсу" текущем зимой и уже отдал 2 голевые передачи в 4 встречах.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14