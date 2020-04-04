Стало известно, как "Барселона" в прошлом году заблокировала переход Неймара в "Реал"

В августе прошлого года нападающий ПСЖ Неймар был близок к переходу в мадридский "Реал".

По информации Mundo Deportivo, бразилец всерьёз рассматривал вариант с трансфером в королевский клуб, поскольку больше не хотел играть за парижан, а "Барселона" не сумела договориться о его приобретении.

Сделка сорвалась после того, как "сине-гранатовые" убедили футболиста в том, что в 2020 году он обязательно вернётся на "Камп Ноу".

Напомним, что Неймар уже выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ПСЖ купил его за рекордные 222 миллиона евро.

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