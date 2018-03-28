Стало известно, как болельщики "Спартака" почтят память погибших в Кемерово

Стало известно, как болельщики московского "Спартака" почтят память погибших при пожаре в Кемерово.

Фанаты "красно-белых" планируют провести в тишине первый тайм матча 24-го тура чемпионата России против "Тосно".

Напомним, что матч "Спартак" - "Тосно" состоится в субботу, 31 марта, на "Открытие Арене" в 19:00 по московскому времени.

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