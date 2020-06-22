Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Боруссии" на следующий сезон

Теги боруссия дортмунд

Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Боруссии" на следующий сезон

На сайте Footyheadlines появились фотографии домашней игровой формы дортмундской "Боруссии" на сезон-2020/2021.

Комплект выполнен в традиционном желтом и черном цветах. Но вместе привычного монотонного фона или полос на футболке присутствует узор, напоминающий по форме молнии. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Puma.

После 33-туров чемпионата Германии "Боруссия" занимает 2 место в турнирной таблице.

А еще: "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" и гарантировала себе второе место, "Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 33-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru 
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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