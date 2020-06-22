Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Боруссии" на следующий сезон

На сайте Footyheadlines появились фотографии домашней игровой формы дортмундской "Боруссии" на сезон-2020/2021.



Комплект выполнен в традиционном желтом и черном цветах. Но вместе привычного монотонного фона или полос на футболке присутствует узор, напоминающий по форме молнии. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Puma.

После 33-туров чемпионата Германии "Боруссия" занимает 2 место в турнирной таблице.

А еще: "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" и гарантировала себе второе место, "Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 33-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru