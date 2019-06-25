Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Зенита" на следующий сезон

Теги зенит санкт-петербург

Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Зенита" на следующий сезон

Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Зенита" на сезон-2019/20.

Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников. Шорты и гетры будут синего цвета.

Напомним, "Зенит" в минувшем сезоне стал чемпионом России.

А еще: Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лебединая песня Азара: вспоминаем ключевые моменты карьеры бельгийского вингера в составе "Челси"

Лебединая песня Азара: вспоминаем ключевые моменты карьеры бельгийского вингера в составе "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов