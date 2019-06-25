Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Зенита" на следующий сезон

Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Зенита" на сезон-2019/20.

Футболка выполнена в лазурном цвете с узором в виде треугольников. Шорты и гетры будут синего цвета.

Напомним, "Зенит" в минувшем сезоне стал чемпионом России.

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