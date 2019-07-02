Стало известно, как будет выглядеть гостевая форма "Ювентуса" на следующий сезон

Теги ювентусмиралем пьянич

Стало известно, как будет выглядеть гостевая форма "Ювентуса" на следующий сезон

В инстаграме появились фотографии выездной формы "Ювентуса" на сезон-2019/20.

В презентации формы поучаствовал хавбек туринцев Миралем Пьянич.

Комплект выполнен в белом цвете с красными надписями, шорты также красного цвета.

В минувшем сезоне "Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.

 А еще: "Рома" в ближайшее время может подписать Игуаина| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Аленичев попал в базу судебных приставов

Аленичев попал в базу судебных приставов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов