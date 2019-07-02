Стало известно, как будет выглядеть гостевая форма "Ювентуса" на следующий сезон

В инстаграме появились фотографии выездной формы "Ювентуса" на сезон-2019/20.

В презентации формы поучаствовал хавбек туринцев Миралем Пьянич.

Комплект выполнен в белом цвете с красными надписями, шорты также красного цвета.

В минувшем сезоне "Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.

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