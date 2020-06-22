Стало известно, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21



Выяснилось, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21. Фотографии комплекта появились на сайте Footyheadlines.



Основным цветом формы будет розовый, вставки выполнены в черном и бирюзовом цветах. Шорты - черные, гетры - бирюзово-розовыми.



Производителем формы является американская фирма Nike.



"Барселона" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 65 баллов.

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