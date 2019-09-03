Стало известно, как будет выглядеть третья форма "Барселоны". Она голубая
В Сети появились снимки третей формы "Барселоны" в сезоне-2019/20. Об этом сообщает Footy Headlines.
На сайте Footy Headlines опубликован снимок футболки каталонского клуба. Форма выполнена в голубом цвете с геометрическим орнаментом.
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Ранее стало известно, как будет выглядеть третья форма "Тоттенхэма". Она тоже голубая.
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