Стало известно, как будет выглядеть третья форма "Барселоны". Она голубая

В Сети появились снимки третей формы "Барселоны" в сезоне-2019/20. Об этом сообщает Footy Headlines.

На сайте Footy Headlines опубликован снимок футболки каталонского клуба. Форма выполнена в голубом цвете с геометрическим орнаментом.

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Ранее стало известно, как будет выглядеть третья форма "Тоттенхэма". Она тоже голубая.

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