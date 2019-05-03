Стало известно, как будет выглядеть тритий комплект формы "Реала" на следующий сезон
В Сети появились фотографии третьего комплекта формы мадридского "Реала" на следующий сезон. Снимки опубликовал портал Footy Headlines.
Окрас комплекта - мятный оттенок зеленого цвета. Надписи выполнены в темно-синим цвете. Технический спонсор команды - adidas.
Ранее стало известно, как будет домашняя форма "Королевского клуба" на сезон-2019/2020.
"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Примеры, набрав 65 баллов.
А еще: "Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих левых вингеров в категории U-23
-
Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча
-
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса
-
Фанаты "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси
Лента новостей
-
Стало известно, как будет выглядеть тритий комплект формы "Реала" на следующий сезон
-
Аленичев: "Краснодар" на мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате"
-
"Арсенал" был очень недоволен поведением фанатов "Валенсии"
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих левых вингеров в категории U-23
-
"Енисей" дома обыграл "Анжи" в матче 27-го тура РПЛ
-
Жиго был прооперирован. Восстановление займет месяц
-
Сульшер: "Вы удивитесь, услышав имена игроков, которые хотят играть в "Манчестер Юнайтед"
-
Руководство "Челси" недовольно решением Сарри оставить Азара в запасе в матче Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продать Санчеса, выплатив ему половину годовой зарплаты
-
Помощник Семака рассказал о деталях работы в "Зените"
-
Адиев: "Мы играем не только за престиж Дагестана, но и за престиж чемпионата России"
-
2
Роналду: "Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в "Реал"
-
Балотелли в летнее трансферное окно может перейти в "Брешию"
-
"Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее
-
1
Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча
-
8
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона во Франции
-
Клопп назвал точные сроки восстановления Наби Кейта
-
Президент "Барселоны": "Месси может играть до 45 лет"
-
Хавбек "Реала" Эдегор - лучший игрок чемпионата Нидерландов в апреле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30