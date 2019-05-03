Стало известно, как будет выглядеть тритий комплект формы "Реала" на следующий сезон

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Стало известно, как будет выглядеть тритий комплект формы "Реала" на следующий сезон

В Сети появились фотографии третьего комплекта формы мадридского "Реала" на следующий сезон. Снимки опубликовал портал Footy Headlines.

Окрас комплекта - мятный оттенок зеленого цвета. Надписи выполнены в темно-синим цвете. Технический спонсор команды - adidas.

Ранее стало известно, как будет домашняя форма "Королевского клуба" на сезон-2019/2020.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Примеры, набрав 65 баллов. 

А еще: "Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее| http://soccernews.ru

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