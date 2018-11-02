Стало известно, как Катар получил право на проведение Чемпионата Мира

5 Теги мишель платиникатар

Стало известно, как Катар получил право на проведение Чемпионата Мира

Появились подробности победы Катара в выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

Как сообщает Get French Football News, в 2010 году президент Франции Николя Саркози на встрече с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, предложил ему приобрести ПСЖ и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports).

За это Саркози через Мишеля Платини, занимавшего пост президента УЕФА, организовал Катару поддержку в выборах.

Напомним, что Катар выиграл выборы у Австралии, США, Южной Кореи и Японии.

ЧМ-2022 состоится в ноябре-декабре 2022 года.

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Комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Поддержка, не значит, что Платини прям подарил им право организовать турнир) Но факт продажности на лицо, если это конечно так. Как бы кто не относился к Платини, " убрать" его могли по разным причинам. Тем более американские спец службы, которые хрен пойми вообще, чего в этой футбольной структуре забыли

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Джамбон с Одессы

а ты шо тут забыл бздюль?

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Gold

Все очень просто США были уверены в своей победе, а тут бац и облом полный.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

"организовал Катару поддержку в выборах" это как "бы не получил право"

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Gold

Кто бы сомневался.

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