Стало известно, как Катар получил право на проведение Чемпионата Мира
Появились подробности победы Катара в выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.
Как сообщает Get French Football News, в 2010 году президент Франции Николя Саркози на встрече с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, предложил ему приобрести ПСЖ и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports).
За это Саркози через Мишеля Платини, занимавшего пост президента УЕФА, организовал Катару поддержку в выборах.
Напомним, что Катар выиграл выборы у Австралии, США, Южной Кореи и Японии.
ЧМ-2022 состоится в ноябре-декабре 2022 года.
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