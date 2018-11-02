Стало известно, как Катар получил право на проведение Чемпионата Мира

Появились подробности победы Катара в выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

Как сообщает Get French Football News, в 2010 году президент Франции Николя Саркози на встрече с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, предложил ему приобрести ПСЖ и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports).

За это Саркози через Мишеля Платини, занимавшего пост президента УЕФА, организовал Катару поддержку в выборах.

Напомним, что Катар выиграл выборы у Австралии, США, Южной Кореи и Японии.

ЧМ-2022 состоится в ноябре-декабре 2022 года.

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