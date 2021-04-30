Стало известно, как Марсело попадет в Лондон на матч с "Челси"

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Стало известно, как Марсело попадет в Лондон на матч с "Челси"Фото: Твиттер @MarceloM12 
Наставник "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что защитник Марсело полетит на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Челси" в Лондон отдельно от команды.

Напомним, футболиста обязали присутствовать на избирательном участке в роли наблюдателя на выборах в Мадридскую ассамблею, которые состоятся 4 мая.

"Он выполнит свои обязательства, и уже в среду будет с нами", — Заявил Зидан.

Испанское издание AS сообщает, что Марсело отправится в Лондон частным самолетом. Полет займет около двух часов и будет стоить 20 000 евро.

Такие расходы необходимы для того, чтобы футболисту смог соблюсти все протоколы по противодействию коронавирусу.

В текущем сезоне 32-летний защитник выходил на поле всего в 16 матчах за "Реал" во всех турнирах. За это время он успел отыграть 1177 минут и отметиться 4 результативными передачами.

Читать также: Зидан рассказал, сыграют ли с "Челси" Рамос, Марсело и Менди | http://soccernews.ru

 
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