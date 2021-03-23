Стало известно, как наказали Альфонсо Дэвиса за удаление в матче со "Штутгартом"

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Стало известно, как наказали Альфонсо Дэвиса за удаление в матче со "Штутгартом"

Фото One Football

Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис не поможет своей команде в двух ближайших матчах Бундеслиги.

Канадца дисквалифицировали за удаление в поединке со "Штутгартом" (4:0) на минувших выходных. Напомним, что 20-летний футболист совершил жёсткий фол против Ватару Эндо.

Таким образом, фулбек "ротен" пропустит игры с "РБ Лейпциг" и берлинским "Унионом".

В текущем сезоне Дэвис провёл за "Баварию" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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