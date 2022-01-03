Стало известно, как Роналдо переносит коронавирус

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Стало известно, как Роналдо переносит коронавирус

Фото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен

Легендарный бразильский футболист Роналдо легко переносит коронавирус, сообщает EFE.

По сведениям источника, у бразильца легкие симптомы заболевания. В настоящее время 45-летний находится на самоизоляции.

45-летний Роналдо в бытность футболистом выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". Сейчас он владеет "Крузейро" и "Вальядолидом".

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