Стало известно, как Роналдо переносит коронавирус

Фото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен

Легендарный бразильский футболист Роналдо легко переносит коронавирус, сообщает EFE.

По сведениям источника, у бразильца легкие симптомы заболевания. В настоящее время 45-летний находится на самоизоляции.

45-летний Роналдо в бытность футболистом выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". Сейчас он владеет "Крузейро" и "Вальядолидом".

Не пропустите: СМИ узнали о самочувствии Месси после заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru