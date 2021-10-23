Стало известно, как Роналду мотивировал игроков "Манчестер Юнайтед" в перерыве матча с "Аталантой"
Фото твиттер Криштиану Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступил перед партнёрами по команде в перерыве матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты".
"Вам не стыдно? "МЮ" не может так играть на глазах у своих болельщиков. Мы должны победить, иначе можем не попасть в плей-офф Лиги Чемпионов", - сказал 36-летний португалец, передаёт The Sun.
Напомним, что после первого тайма "Аталанта" обыгрывала "Юнайтед" со счётом 2:0, однако во второй половине встречи "красные дьяволы" ответили тремя забитыми мячами и одержали итоговую победу.
Роналду провёл на поле все 90 минут и стал автором решающего гола во втором матче ЛЧ подряд.
Не пропустите: Роналду рассказал о своей роли в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Суарес может продлить контракт с "Атлетико"
-
Конте ждёт предложение от "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал", "Бавария" и два клуба АПЛ поспорят за вингера "Порту" Диаса
-
Рабьо вылечился от коронавируса
-
2
СМИ: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди
-
Рюдигер хочет остаться в "Челси", но не идёт на уступки в переговорах о новом контракте
-
На 38-летнего Жиркова появился претендент из ФНЛ
-
Стало известно, как Роналду мотивировал игроков "Манчестер Юнайтед" в перерыве матча с "Аталантой"
-
"Интер" определился с будущим Бареллы
-
Холанд прокомментировал полученную травму
-
Хави выиграл седьмой трофей в тренерской карьере
-
"Барселона" намерена сократить зарплаты двух футболистов
-
Игнашевич рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
Срна: "Шахтёр" - лучший клуб в Восточной Европе"
-
2
Папа Римский поблагодарил Месси за подарок
-
Экс-акционер "Спартака": "Никто не сделал для клуба столько, сколько Федун"
-
Главные новости дня: 22 октября
-
Брозович может перейти в "Атлетико"
-
Альба сыграет в "Эль Класико" на уколах
-
Артета прокомментировал победу над "Астон Виллой"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4