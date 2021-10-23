Стало известно, как Роналду мотивировал игроков "Манчестер Юнайтед" в перерыве матча с "Аталантой"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступил перед партнёрами по команде в перерыве матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты".

"Вам не стыдно? "МЮ" не может так играть на глазах у своих болельщиков. Мы должны победить, иначе можем не попасть в плей-офф Лиги Чемпионов", - сказал 36-летний португалец, передаёт The Sun.

Напомним, что после первого тайма "Аталанта" обыгрывала "Юнайтед" со счётом 2:0, однако во второй половине встречи "красные дьяволы" ответили тремя забитыми мячами и одержали итоговую победу.

Роналду провёл на поле все 90 минут и стал автором решающего гола во втором матче ЛЧ подряд.

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